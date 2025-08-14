Vinculan a proceso a tres por extorsión agravada

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), realizó las acciones jurídicas necesarias para que fuera dictado auto de vinculación a proceso en contra de Javier "F", Jesús "A", Héctor Josué "D" y Jonathan Ulises "C", por el delito de Extorsión Agravada.

Un juez de control emitió la resolución después de que el representante social presentara datos de prueba contundentes que acreditaron la probable participación de los vinculados en el citado delito, hechos registrados el pasado 23 de abril y el 9 de mayo de 2025, en el poniente de este municipio.