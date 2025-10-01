Realizan desalojo en la colonia 23 de marzo

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron el desalojo de familias de la colonia 23 de Marzo ubicada al poniente de la ciudad de Reynosa.

Debido al desalojo, las familias se inconformaron y por momentos estuvo bloqueado en el bulevar Luis Donaldo Colosio, el cual fue retirado por las autoridades.

La movilización empezó alrededor de las 5:00 horas para retirar, con maquinaria pesada, las viviendas de las familias que tenían más de 10 años ahí.

Los habitantes señalaron que han solicitado hablar con autoridades y la dueña del predio para hacer una negociación. Además refirieron que no les mostraron el documento que avalara la acción.

"No es justo que nos quieren desalojar así nada más"; "Después de 10 años o más la autoridad viene siempre con prepotencia, son 10 años que esta gente ha batallado", señalaron algunos habitantes.