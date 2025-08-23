Le dan cuatro años de cárcel por portación de arma de fuego

La Fiscalía General de la República (FGR) través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas obtuvo del Tribunal Colegiado de Apelación la revocación de la resolución emitida contra una persona, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó el recurso de apelación en contra de la resolución, del juez de Control y obtuvo sentencia condenatoria de cuatro años y multa equivalente a 16 mil 285 pesos 50 centavos, en contra de Yahir "C", por los delitos antes mencionados.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 26 de agosto 2024, en la avenida 20 de noviembre en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a Yahir "C", asegurándole un vehículo, un arma de fuego, tres cargadores y más de 30 cartuchos útiles al calibre.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie de forma presencial o anónima las 24 horas de los 365 días del año, y pone a disposición el teléfono 8999219497 o en sus oficinas en Carretera Reynosa-Monterrey Km 211 500, Colonia Lomas Real de Jarachina Norte, C.P 88730 Reynosa, Tamaulipas.