Le fincan cargos por feminicidio

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHDM) obtuvo la vinculación a proceso de Miguel Ángel "L" por los delitos de feminicidio y vinculados con la desaparición de personas.

Un juez de control emitió la resolución después de que el agente del Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la probable responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el 1 de enero de 2022, en el Fraccionamiento Almendros de este municipio, donde la víctima perdió la vida.

El juzgador estableció la prisión preventiva oficiosa como medida y un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, y resaltaron que con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida y la seguridad de las mujeres tamaulipecas.



