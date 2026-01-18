Procesan a mujer por delito de feminicidio

Un juez de control ordenó la vinculación a proceso contra una mujer por el delito de feminicidio de una menor de edad, siendo parte fundamental de la investigación el dictamen pericial forense.

Los hechos del homicidio quedaron al descubierto el pasado seis de enero del presente año alrededor de las 08:00 horas, cuando elementos de la Guardia Estatal y Cuerpos de Emergencia acudieron a un domicilio ubicado en la calle Pekín del fraccionamiento Haciendas Las Fuentes Sector 4, para atender el reporte de auxilio de una menor de edad, y determinaron que la infante ya no contaba con signos vitales, notificando a las autoridades correspondientes.

Al dar fe del fallecimiento de la niña menor de edad, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que detectaron algunos hematomas y posibles huellas de violencia en el pequeño cuerpo de la niña, por lo que realizaron las diligencias pertinentes en el domicilio para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del SEMEFO para realizar la autopsia para determinar las causas de la muerte.

El caso fue turnado a la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, por lo que el médico forense aportó las pruebas de que la menor presentaba múltiples huellas de violencia y diversas lesiones por maltrato que le ocasionaron el fallecimiento.

Derivado de las pruebas presentadas en la investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, realizó la vinculación a proceso de Julieta "R", quien es la abuela de la infante, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en agravio de una persona menor de edad.

Resaltando que los hechos que se le imputan se registraron entre el día 4 y el 6 de enero de 2026, en un domicilio ubicado en un fraccionamiento al oeste de esta ciudad. De acuerdo con la investigación, la víctima presentaba múltiples y diversas lesiones.