Destruyen ´monstruos´

Las autoridades federales realizaron la destrucción de vehículos de blindaje artesanal que eran utilizados por la delincuencia.

Las acciones de la destrucción se llevaron a cabo la tarde de ayer por el personal de la Fiscalía Especializada de Control Nacional (FECOR), adscrita a Tamaulipas, con sede en esta localidad, que informó la Fiscalía de la República.

En dicho acto, bajo el programa del destino de bienes y objetos del delito, se realizó la destrucción de veintidós vehículos con blindaje artesanal, de los conocidos como monstruos que eran utilizados por el crimen organizado.

Estos vehículos estaban relacionados con diecinueve expedientes de investigación y presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos.

Los mismos fueron asegurados en diversas acciones de esta entidad, derivado de la coordinación del gabinete de seguridad del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con la Guardia Estatal.

En el evento de destrucción se contó con la presencia del Ministerio Público Federal, quien coordinó la identificación y realizó las diligencias correspondientes, así como el personal de servicios periciales y elementos del órgano interno de control de la Fiscalía de la República que verificaron el procedimiento para dicha destrucción.