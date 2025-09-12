Destrozado por tren

Las autoridades investigadoras y estatales tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que fue arrollado por el tren en el primer cuadro de la ciudad.

Los hechos se reportaron a las autoridades y cuerpos de emergencia minutos antes de las 06:00 horas mediante diversas llamadas ingresadas al número de emergencias 911, que reportaba una posible persona lesionada en las calles Ferrocarril Poniente y Guadalupe Victoria, esto de la zona centro de la ciudad a unos metros del Mercado Guadalupano.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes intentaron brindar los primeros auxilios a un hombre, quien ya no contaba con signos vitales al ser embestido por la máquina ferroviaria que lo desmembró tras el brutal impacto.

Los elementos de la guardia estatal procedieron con el acordonamiento de la fatal escena del atropellamiento en espera de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que diera fe de la pérdida humana.

Agente de la policía investigadora de la unidad en turno y peritos de servicios periciales se constituyeron al cruce ferroviario para realizar las diligencias pertinentes y la recopilación de indicios de la lamentable escena, en donde se encontraba el cadáver desmembrado del occiso. Posteriormente, el personal criminólogo realizó el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro.