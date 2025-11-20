Ocasiona choque al invadir carril

El no realizar un alto y la falta de precaución para incorporarse a una calle principal fueron las causas de un accidente vial.

El accidente se dio a eso de las 17:30 horas en el cruce vial de la calle Emilio Portes Gil con libramiento Luis Echevería de la colonia Del Prado, a donde arribaron brigadistas voluntarios y autoridades viales debido a que las dos unidades motrices se encontraban obstaculizando la circulación en ambos sentidos.

Los peritos de tránsito se entrevistaron con el conductor de una camioneta Toyota de color rojo de reciente modelo, quien expresaba que venía bajando del puente elevado de la Emilio Porte Gil de sur a norte cuando de pronto el carro le invadió el carril, con el cual terminó impactándose de forma frontal.