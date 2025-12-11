Sigue cerrada una salida de emergencia en instalaciones de SP

Las autoridades de Protección Civil Municipal y Estatal continúan sin hacer la inspección a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, donde aún se mantiene una salida de emergencia cerrada, incumpliendo una norma.

Cabe hacer mención de que el pasado 27 de noviembre del presente año, esta casa editorial informó de la gravedad de una falta administrativa a la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres en una mala acción al obstaculizar y cerrar una salida de emergencia, poniendo en riesgo al personal y a ciudadanos que acuden a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

¿Qué acciones han tomado las autoridades de Protección Civil?

Esta falta a las normas de protección civil se cometió tras las indicaciones realizadas por el secretario de seguridad pública municipal Geovanni Barrios Moreno, quien autorizó el cierre de la salida de emergencia colocando unas sillas y poniendo seguro a la chapa de la puerta para evitar la salida o entrada del edificio por dicho lugar.

Pero una falta a las normas de protección civil se convirtió de mayor gravedad porque el secretario de Seguridad Pública Municipal Barros Moreno indicó al personal que quitara las señalizaciones y el cierre permanente de la salida de emergencia, por lo que hay que recordar que estas normas se rigen por la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, que establece la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir y atender desastres.

Detalles sobre el cierre de la salida de emergencia

La Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres establece esta normatividad como una falta de gravedad porque pone en riesgo a personas, por lo que puede llevar una sanción para los servidores públicos implicados a un procedimiento administrativo interno que deriva en amonestaciones, suspensión o destitución de sus cargos, pero desde entonces las autoridades de protección civil municipal y ni del Estado han realizado la verificación e inspección al edificio de seguridad pública.