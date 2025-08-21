Muere mujer en la COMAPA

Los cuerpos de emergencia determinaron el fallecimiento de una mujer de la tercera edad en el interior de las instalaciones de COMAPA.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas en la colonia Longoria, en el interior de las instalaciones de COMAPA, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja que atendieron un llamado de auxilio del C5.

El reporte de auxilio fue realizado por empleados de COMAPA, quienes referían que una mujer de la tercera edad que se había sentido mal, ya había desvanecido en el área de cajas, por lo cual solicitaban la ayuda de los cuerpos de emergencia marcando el número 911.

Los paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindarle los primeros auxilios a la mujer de la tercera edad, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales, por lo cual informaron a las autoridades correspondientes del fallecimiento de la fémina.

Agente de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en las instalaciones de la COMAPA para realizar las diligencias pertinentes y posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver de la mujer a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley, resaltando que las causas de la muerte fueron por cuestiones naturales.