Fallece hombre en rehabilitación

Las autoridades investigadoras dieron fe de la muerte de un hombre en un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos.

Los hechos se registraron minutos después del mediodía en el centro de rehabilitación de nombre Una Nueva Vida número 5, ubicado en la colonia Marte R. Gómez sobre la calle del mismo nombre con Calzada Victoria, donde el personal del lugar notificó al número de emergencia del fallecimiento de un interno de la tercera edad.

Al sitio se constituyeron elementos de la policía investigadora y personal de servicios periciales que dieron fe de la muerte del hombre de la tercera, realizando las diligencias correspondientes y con ello el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Los criminólogos señalaron que las posibles causas de la muerte del hombre de la tercera edad podrían ser por cuestiones naturales, ya que el cuerpo no presenta huellas de violencia a simple vista, pero eso lo determinaría la autopsia.

El personal del centro de rehabilitación comentó a las autoridades que se dieron cuenta de la pérdida humana tras el recorrido por las habitaciones; detectaron que el señor con una discapacidad no respondió al llamado, por lo que al examinarlo, detectaron que ya no contaba con signos vitales.

Cabe hacer mención de que en el transcurso del año 2025 las autoridades investigadoras han tomado conocimiento de tres fallecimientos en este centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, en los cuales las personas han perdido la vida por cuestiones naturales.



