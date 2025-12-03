Por falla de frenos se impacta conductora

Una conductora terminó provocando un accidente vehicular derivado de una falla mecánica al no responderle los frenos.

El accidente sucedió a eso de las 12:30 horas en el cruce vial del boulevard Luis Donaldo Colosio con libramiento Oriente, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron una valoración médica en el lugar a tres personas, entre ellas a un menor de edad, quienes resultaron con golpes menores, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.

Los tripulantes de la camioneta resultaron con golpes menores tras el percance y al terminar proyectando la unidad motriz contra el puente.

Los peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance dialogando con el conductor de una camioneta Mazda de color blanco, quien comentó que se encontraba realizando un alto sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio de poniente a oriente porque tenía la roja de semáforo, por lo que al tener la luz verde avanzó, pero el carro de color negro se pasó en rojo, produciéndose el encontronazo, y terminó proyectando su camioneta contra la barda de puentecito y los tuvo de protección.

La conductora del carro Ford Focus aceptaba la responsabilidad del choque, resaltando que circulaba de norte a sur por el libramiento Oriente cuando le tocó la luz roja del semáforo; no pudo frenar al fallarle los frenos, por lo que se pasó el rojo, provocándose el accidente. Por ello, buscaría la manera de llegar a un acuerdo con las partes afectadas para la reparación de los daños.