Se impacta en jardinera por una falla mecánica

Una falla mecánica provocó que un tráiler terminara proyectándose contra una jardinera de un hotel.

El incidente se registró alrededor de las 19:30 horas en la carretera San Fernando-Reynosa, frente al conocido hotel de nombre Gran Hotel, a donde arribaron brigadistas voluntarios que apoyaron con la circulación para evitar algún otro percance porque un tráiler se había salido de la cinta asfáltica.

La falla mecánica se produjo en las llantas delanteras.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del accidente entrevistándose con el chofer de la unidad motriz, quien resultó ileso tras el encontronazo, que declaró que transitaba a una velocidad moderada por el carril de la derecha de sur a norte por dicho tramo carretero.

Resalto que sintió que el tráiler se le jaló para un costado, dándose cuenta de la falla mecánica en las llantas delanteras, por lo que, debido a dicha situación y por el tráfico que había, realizó una maniobra para evitar causar un accidente mayor contra otros vehículos, al lograr volantear, provocando que la pesada unidad motriz se proyectara contra la jardinera, logrando que el tráiler se detuviera.