Explosión por flamazo de acumulación de gas

Una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales en una vivienda fue el saldo de una explosión por el flamazo de acumulación de gas butano.

Los hechos se reportaron a eso de las 22:00 horas al número de emergencia 911 por residentes de la calle Ester de la colonia Delicias, que referían que casi a la avenida Presa de la Amistad había sucedido una explosión en el interior de una vivienda en la cual habitan personas y menores, por lo que desconocía el estado de salud de ellos.

¿Cómo ocurrió la explosión en la vivienda?

El personal del heroico cuerpo de bomberos y paramédicos de Protección Civil arribó a la vivienda afectada por la explosión, realizando el acordonamiento del sector, en el cual se apreciaban daños materiales en puertas, cristales de las ventanas y estructura de la construcción.

Por su parte, los técnicos de primeros auxilios auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a una mujer y a un menor de edad, quienes presentaban lesiones por quemaduras de primer grado en brazos y rostro.

Acciones de Protección Civil tras la explosión

La mujer lesionada comentaba que se encontraba en el área de la cocina cuando se produjo el flamazo y la explosión, causándoles las lesiones. Tras la inspección en la vivienda por el personal de protección civil, determinaron que el flamazo fue la acumulación del gas butano en el interior de la vivienda.

El coordinador de Protección Civil, Javier Lam, y el comandante en turno indicaron que hacen un atento llamado a la ciudadanía para que revisen temporalmente o les den mantenimiento a las instalaciones de servicios gas, ya sea servicio natural o por medio de cilindro, como medida de prevención.