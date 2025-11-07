Choca contra un poste por exceso de velocidad

Choca contra un poste por exceso de velocidadEl exceso de velocidad fue la causa que provocó que un automovilista terminara proyectándose contra un poste
El percance se registró alrededor de las 13:30 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa de la colonia Burocrática a unos metros de conocida ferretera, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica, pero el conductor de un carro Ford Fusion ya se había retirado.
Los peritos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance donde determinaron que el vehículo circulaba de norte a sur por la carretera Río Bravo-Reynosa a exceso de velocidad cuando perdió el control y terminó su trayectoria proyectándose contra un poste de madera.
Testigos del percance señalaron que el automovilista resultó con algunos golpes menores, por lo que fue auxiliado y trasladado a un nosocomio por familiares que acudieron al lugar del percance.