El exceso de velocidad causa volcadura de tráiler

El exceso de velocidad provocó que un tráiler terminara volcado a un costado de la cinta asfáltica, resultando ileso el chofer.

El accidente se reportó a las autoridades y cuerpos de emergencia alrededor del mediodía por medio de diversas llamadas realizadas al número de emergencia 911 por automovilistas que transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa.

Se informó que un metro antes del Ejido Periquitos se encontraba un tráiler volcado.

Los cuerpos de emergencia acudieron a dicho tramo carretero, donde auxiliaron y brindaron atención médica en el lugar al chofer de la pesada unidad motriz, quien señaló que no tenía lesiones de gravedad, solo resultó con algunos golpes leves tras el percance.

Al tomar conocimiento del percance, arribaron al lugar agentes de la Guardia Nacional, Sección Caminos, mismos que se entrevistaron con el chofer del tráiler, quien declaró que transitaba de sur a norte por la carretera San Fernando-Reynosa.

Y que al pasar un tramo carretero en mal estado y con la velocidad a la que se desplazaba y el peso de la carga, perdió el control del volante del tráiler, por lo que terminó volcándose a un costado de la cinta asfáltica.



