Cae taxista al canal Rodhe

El exceso de velocidad y la poca visibilidad en horas de la mañana ocasionaron que un taxista terminara con su unidad motriz en el interior del canal Rodhe.

¿Cómo ocurrió el accidente del taxista en el canal Rodhe?

El accidente se registró minutos después de las 07:00 horas en el bordo del canal Rodhe como referencia en el boulevard de Villa de Esmeralda del Fraccionamiento Balcones de Acala, esto a un costado del puente elevado que une a dicha colonia con Praderas de Elite y Riveras de Carmen.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar al chofer de un carro de alquiler, quien resultó ileso tras el percance al caer al canal Rodhe, que afortunadamente no llevaba gran acumulación de agua.

Detalles del accidente en Villa de Esmeralda

Los peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance entrevistándose con el taxista, que comentaba que transitaba de poniente a oriente por el boulevard Villas de Esmeralda cuando, por la falta de visibilidad, no percató que terminó la cinta asfáltica y pudo tomar el puente elevado, terminando en el bordo del canal donde logró frenar, por lo que reconocía que fue por un descuido.