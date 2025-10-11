Evita chocar con auto y sufre una volcadura

Una unidad motriz terminó volcada debido al exceso de velocidad y por evitar chocar contra un carro que invadió carril al conducir el automovilista.

El accidente sucedió minutos antes de las 07:00 de la mañana en el libramiento Monterrey de Nosa, a la altura de la colonia Bugambilias, a donde arribaron cuerpos de emergencia debido a que en el lugar se encontraba una camioneta que transportaba residuos peligrosos, la cual se encontraba volcada sobre las cintas asfálticas.

El lugar fue acordonado por los cuerpos de emergencia, derivado de este vehículo que portaba señales de residuos radioactivos, por lo cual personal de protección civil realizó algunas acciones en el área para evitar alguna situación de peligro debido a los químicos que transportaba esta unidad, que afortunadamente no pasó a mayores.

Los peritos de tránsito se entrevistaron con el conductor de la unidad motriz; señalaba que transitaba de poniente a oriente por el libramiento Monterrey-Reynosa cuando un vehículo le cerró el paso e invadió su carril, por lo que realizó maniobra, por lo cual perdió el control. Cabe resaltar que los tripulantes de la unidad motriz resultaron ilesos debido a que portaban el cinturón de seguridad.



