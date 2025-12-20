Estatales lo arrestan por fumar marihuana

Un chofer del transporte público continuaba con el viaje por los cielos de la ciudad, por lo que fue cortado por los uniformados, ya que los sorprendieron fumando un cigarrillo de marihuana.

Los elementos de la guardia estatal resaltaron que a eso de las 11:00 horas realizaban recorridos de vigilancia por la calle Miahutlan con Tehotihuacan de la colonia Ingeniero Marte R. Gómez; se percataron de que en dicha esquina se encontraba un hombre fumando.

Esta persona, al observar la presencia de las patrullas, actuó de manera sospechosa y evasiva, y al pasar cerca de él, percibieron un fuerte olor a marihuana, por lo que se detuvieron, confirmando que el sujeto estaba fumando un cigarrillo de marihuana; por tal motivo, realizaron la detención correspondiente.

El hombre infractor dijo llamarse Brandon Joaquin V, de 23 años de edad, quien dijo ser chofer del transporte público que se encontraba descansando cuando pararon los uniformados, arrestándolo para dejarlo a disposición del juez calificador en turno.



