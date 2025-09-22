Escapa de ser linchado por presunto delito sexual

Un hombre estuvo a punto de ser linchado por residentes de un sector popular tras un señalamiento por delitos sexuales, pero terminó siendo remitido por una falta administrativa.

Los hechos se registraron minutos antes de las 23:00 horas en la calle Ferrocarril Oriente de la colonia Industrial, a donde acudieron elementos de la Guardia Estatal a atender una llamada de auxilio al 911, en la cual referían que residentes del sector tenían a una persona detenida que había cometido un presunto delito sexual.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer, quien les comentó ser afectada, que desde el pasado mes de diciembre del año pasado había presentado una denuncia contra el hombre ahora detenido por el delito de violación, por lo que al encontrar al sujeto, solicitó ayuda con los vecinos; por ello lo detuvieron y entregaron a las autoridades.

Las autoridades señalaron que el hombre ahora detenido solicitó ser retirado del sector o ser llevado a la delegación porque presentaba una herida y agresiones físicas, por lo que fue llevado a la delegación donde se le brindó la atención médica.

El presunto ciudadano infractor fue identificado como Jose M., de 40 años de edad, quien quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa; debido a ser verificado en la plataforma de México, no salieron datos, por lo que presumen que dio sus generales mal.



