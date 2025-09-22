Enjambre de abejas atacan a un hombre

Los cuerpos de emergencia realizaron una fuerte movilización y auxiliaron a un joven que sufrió picaduras por abejas.

Los hechos sucedieron alrededor de las 11:00 horas en un domicilio ubicado en las calles Gerard Higareda con calle Mante de la colonia Tamaulipas Sector Tres, a donde arribaron brigadistas voluntarios y cuerpos de emergencia que atendieron el reporte de auxilio ingresado al C5 por ataque de abejas a unos ciudadanos en dicho sitio.

Paramédicos de Protección Civil auxiliaron y brindaron atención médica en el lugar a un joven que había sufrido picaduras de abejas cuando intentaba ingresar a su domicilio; resalto que su familia se encuentra encerrada y resguardada en el interior de la vivienda porque las abejas andan muy alborotadas.

Tras el reporte del personal de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos, realizaron un acordonamiento de dichas calles para proceder a realizar acciones para controlar a las abejas y localizar el panal para retirarlo del sector para evitar otros ataques, el cual se encontraba en la maleza de un terreno cercano.



