Venganza laboral, posible móvil de crimen de familia en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que realizaron el hallazgo de tres cadáveres semi enterrados; las víctimas podrían pertenecer la familia de cuatro integrantes desaparecida en esta localidad, aunque esto no se ha confirmado hasta el momento.

La denuncia de la desaparición de la familia se asentó el pasado 30 de octubre del presente año, que se dio por medio de familiares que acudieron a la unidad investigadora adscrita a personas no localizadas; en los hechos, los familiares presumían que hayan sido privadas de su libertad debido a las circunstancias.

Las víctimas podrían ser, según el comunicado de la Fiscalía, Heriberto González Santes, de 41 años, Berenice Flores Flores, de 37 años, Ángel Manuel González Valencia, de 20 años, y de la niña Claudia Estefanía González Flores, de 10 años de edad, quien contaba con capacidad especial.

La camioneta de la familia fue localizada en el fraccionamiento Valle Soleado, donde se realizó la detención de dos personas.

En la denuncia los familiares resaltaron que en horas de la tarde intentaron hablar con ellos, pero los aparatos móviles de los integrantes de la familia mandaban a buzón de manera directa, por lo que se les hizo extraño.

Ante la falta de respuesta de la familia acudieron al domicilio ubicado en el fraccionamiento Hacienda las Fuentes, sector 4, por lo que encontraron la casa con luz apagada en horas de la noche y, al intentar ingresar al domicilio, se percató de que la puerta estaba abierta y en el interior faltaba un aparato electrodoméstico y la falta de la camioneta de la familia, que es una Ford Edge de color gris.

Los agentes investigadores de la unidad adscrita a personas no localizadas y la comisión de búsqueda de personas iniciaron las acciones correspondientes con apoyo de otros colectivos.

Las autoridades investigadoras, al estar realizando las acciones de búsqueda, lograron detectar la unidad motriz Ford Edge de color gris en el fraccionamiento Valle Soleado, en un domicilio, y localizaron dos posibles sospechosos que son investigados y se presume la participación de otros dos más.

Los sospechosos detenidos en el momento fuerón puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se continúa con la integración del expediente ministerial.

Esta detención fue fundamental para continuar con las investigaciones, realizando el hallazgo de tres cadáveres de personas enterrados en unas brechas por la carretera San Fernando-Reynosa al sur de la ciudad.

El personal de servicios periciales de la Comisión de Búsqueda del Estado de Tamaulipas realizó las diligencias correspondientes, y los tres cuerpos sin vida ya se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense para la elaboración de los exámenes periciales correspondientes a efecto de establecer la causa de muerte y su identificación.

Resaltando por los médicos forenses y agentes investigadores que existen elementos convincentes que permiten presuponer que las víctimas corresponden a tres de las personas buscadas: una mujer, un hombre y una menor de edad (al parecer hija de la pareja), ambos empleados de una maquiladora.

Y falta una cuarta víctima, por lo que se encuentran realizando las investigaciones y despliegues policiacos tras la información obtenida para su localización.

Los datos recabados al momento permiten establecer como principal línea de investigación que los presuntos responsables fueron contratados para privar de la libertad a una de las víctimas como represalia por haber obtenido el cargo de supervisor en su centro de trabajo (maquiladora) y, en el desarrollo de dicha acción, privaron de la libertad también a su familia para posteriormente privarlos de la vida, así como que al menos existe la participación de dos personas más.

Esta es la familia que fue reportada como desaparecida el 30 de octubre y de quien presumen que los cuerpos podrían ser de ellos.





Fiscalía revela causas de muerte

El fiscal de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dijo que una vez concluidos los dictámenes por parte de servicios periciales se determinaron las causa de muerte de tres cuerpos encontrados.

Detalló que la mujer fue por asfixia por estrangulamiento; uno de los masculinos fue por shock hipovolemico a consecuencia de herida cortante en área de cuello y otro de los hombres fue por hemorragia intracraneana a consecuencia de traumatismo cráneo encefálico.

Añadió que la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas ejecutó una orden de cateo en uno de los domicilios de los probables responsables en el el Fraccionamiento Valle Soleado donde fue localizado el cuerpo de la víctima faltante.