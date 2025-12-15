Encontronazo entre dos automovilistas

El exceso de velocidad y el no respetar un señalamiento de alto fueron las causas de un accidente vehicular.

El percance se registró a eso de las 07:00 horas en el cruce vial de la calle Quince con Dr. Cantú de la colonia Longoria, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar a dos automovilistas que se vieron involucrados en el encontronazo.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del accidente entrevistándose con el conductor de un carro Mazda, quien expresó que transitaba de oriente a poniente por la calle Quince cuando fue impactado por el vehículo de color blanco que no realizó el alto.

El otro vehículo muestra severos daños en su carrocería.

El automovilista de un carro Chevrolet Malibu de color blanco reconoció su responsabilidad argumentando que los venía siguiendo una unidad motriz sospechosa; por ello se desplazaba a exceso de velocidad y no realizó el alto, por lo que se haría cargo de los daños materiales ocasionados por su culpa.

Cabe hacer mención de que ambos conductores involucrados en el percance terminaron proyectando su unidad motriz contra el poste y la barda del negocio.



