Encontronazo entre dos vehículos en la ´Aztlán´Un automóvil resulta ser pérdida total tras el accidente vial
La imprudencia de un automovilista al invadir un carril fue la causa de un accidente vehicular.
El percance ocurrió en el retorno ubicado en el boulevard Las Fuentes, a la altura del campo y una farmacia Guadalajara de la colonia Aztlán, en donde se dio el cierre a la circulación tras el encontronazo.
EL personal del heroico cuerpo de bomberos acudió derivado a que se reportaban personas lesionadas e incendio de un vehículo involucrado en el percance, realizando acciones en un carro Chevrolet Malibu.
A tomar conocimiento del accidente vehicular acudieron peritos de tránsito y vialidad que se entrevistaron con el conductor del carro Malibu, que comentó que circulaba de norte a sur por el boulevard Las Fuentes cuando el carro azul tomó el retorno sin hacer alto.
Por su parte, el automovilista del carro Nissan Versa señalaba que circulaba de sur a norte por dicha arteria vial cuando tomó el reporte, pero de color gris transitaba a exceso de velocidad.
Las autoridades viales señalaron que posiblemente el percance sería turnado a las autoridades investigadoras para la reparación de daños materiales, ya que una unidad motriz resultó en pérdida total.