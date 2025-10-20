Encontronazo entre dos vehículos en la ´Aztlán´

La imprudencia de un automovilista al invadir un carril fue la causa de un accidente vehicular.

El percance ocurrió en el retorno ubicado en el boulevard Las Fuentes, a la altura del campo y una farmacia Guadalajara de la colonia Aztlán, en donde se dio el cierre a la circulación tras el encontronazo.

EL personal del heroico cuerpo de bomberos acudió derivado a que se reportaban personas lesionadas e incendio de un vehículo involucrado en el percance, realizando acciones en un carro Chevrolet Malibu.

A tomar conocimiento del accidente vehicular acudieron peritos de tránsito y vialidad que se entrevistaron con el conductor del carro Malibu, que comentó que circulaba de norte a sur por el boulevard Las Fuentes cuando el carro azul tomó el retorno sin hacer alto.

Por su parte, el automovilista del carro Nissan Versa señalaba que circulaba de sur a norte por dicha arteria vial cuando tomó el reporte, pero de color gris transitaba a exceso de velocidad.

Las autoridades viales señalaron que posiblemente el percance sería turnado a las autoridades investigadoras para la reparación de daños materiales, ya que una unidad motriz resultó en pérdida total.



