Encuentran restos óseos en un tambo

Las autoridades investigadoras dieron fe del hallazgo de un tambo metálico con restos óseos encontrados por un colectivo de búsqueda.

El reporte del hallazgo positivo se realizó alrededor de las 15:30 horas a las autoridades correspondientes en un terreno baldío situado a espaldas del fraccionamiento Los Almendros, como referencia entre la escuela Interamericana de México y Transporte Industrial Aliz.

Las acciones del hallazgo fueron realizadas por integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes se encontraban llevando a cabo trabajos de rastreo, exploración y búsqueda en el extenso terreno cuando detectaron entre la maleza el tambo metálico que en el interior contaba con restos óseos humanos que fueron expuestos a exposición térmica, por lo que realizaron el acordonamiento del sector.

A dar fe del hallazgo se presentaron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales que ingresaron a la escena realizando las diligencias correspondientes y la recopilación y levantamiento de los restos óseos para ser llevados al SEMEFO para realizar el cotejo para determinar la cantidad de víctimas y los estudios del ADN para determinar una posible identidad.



