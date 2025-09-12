Consuman enésimo asalto a tienda de conveniencia

Se denuncia un asalto más a una tienda de conveniencia, por lo que ya casi a diario se registra al menos uno.

Los hechos de asalto se denunciaron ante las autoridades investigadoras por el personal jurídico de una reconocida cadena de tiendas de conveniencia, quienes comentaron que casi a diario son víctimas de un asalto, por lo que les está ocasionando una gran pérdida económica a la empresa.

Resaltaron que en esta ocasión el asalto sucedió en la tienda ubicada en la calle Álvaro Obregón con Río Tamesí de la colonia Alta Vista, realizando el reporte al número de emergencia 911 alrededor de las 22:00 horas para que las autoridades correspondientes tomaran conocimiento.

El empleado afectado en su declaración señaló que a eso de las 21:00 horas se encontraba en el área del mostrador realizando sus labores cuando ingresó un sujeto de complexión delgada, de estatura baja, y se cubría el rostro con un cubrebocas negro.

Resalto que este sujeto se lanzó contra él de forma violenta, diciéndole que pertenecía a un grupo del crimen organizado, por lo que le ordenaba que abriera las cajas registradoras o, de lo contrario, se lo llevarían.