Padecen pasajeros momentos de terror

Un incidente por descompostura del asiento de un transporte público provocó que el chofer perdiera el control de la unidad motriz y terminara proyectándose a un canal de desagüe.

Los hechos del percance se registran alrededor de las 08:00 horas en la avenida del canal Rodhe, esto en el fraccionamiento Palmas y Riveras del Carmen, a donde arribaron cuerpos de emergencia que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al menos cinco pasajeros de un transporte público que resultaron lesionados.

En el cual un transporte público de la ruta 45 La Joya sector dos, que sufrió la salida de camino y se proyectó cayendo a un canal de desagüe del sector, generando la fuerte movilización de autoridades y de la protección civil.

El chofer de la unidad motriz comentaba que circulaba de sur a norte por la avenida ya mencionada; al realizar una maniobra para dar vuelta a la derecha para tomar la calle Villas de Reynosa, sufre un incidente, cayendo del asiento del chofer, por lo cual, al intentar evitar caer y sostenerse, volanteara al lado contrario, siendo esto lo que determinó que se saliera de la cinta asfáltica y se proyectara contra el canal de desagüe.

Resaltando que el asiento del chofer sufría un deterioro, por lo cual, al realizar dicha maniobra, se desprendió de la base, por lo cual ocasionó el accidente y reconoció su responsabilidad, y por lo cual se haría cargo de las lesiones ocasionadas a los pasajeros y de los daños materiales.