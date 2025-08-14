Causa incendio de vivienda cortocircuito de un minisplit

Un cortocircuito en un minisplit provocó un incendio en una vivienda, siendo controlado por cuerpos de emergencia.

Los hechos del siniestro se reportaron al número de emergencia esto pasadas las 15:00 horas en una vivienda ubicada en la calle Cerro de la Bufa con avenida Río San Juan de la colonia Las Fuentes Sección Lomas, como referencia frente a una gasolinera.

Al llamado de auxilio acudieron paramédicos y personal de protección civil y del heroico cuerpo bombero, que procedieron con el acordonamiento y a auxiliar para poner a salvo a personas residentes del sector.

El propietario de la casa comentaba que se encontraba trabajando cuando fue informado por familiares, resaltando que en el domicilio se encontraba su hijo menor de edad, que fue auxiliado por su suegro, que acudió primero al lugar del siniestro, resultando ileso.

Los elementos de bomberos, tras realizar las acciones pertinentes, lograron controlar y sofocar el incendio en la vivienda que ocasionó daños materiales en una de las habitaciones, resaltando que el fuego se produjo por el minisplit, el cual pudo ser por un sobrecalentamiento o cortocircuito.