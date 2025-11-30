Mueren ciclistas arrollados

Las autoridades tomaron conocimiento de un fatal accidente, donde dos ciclistas perdieron la vida al ser embestidos por una camioneta.

El mortal accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas en el viaducto Reynosa, a unos cincuenta metros de la avenida principal del fraccionamiento Halcón. Brigadistas voluntarios acudieron a brindar apoyo vial al confirmar el percance, donde se encontraba a un costado de la cinta asfáltica dos personas que viajaban en una bicicleta y fueron arrolladas por una camioneta Chevrolet Equinox de color gris; el conductor fue retenido.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja que examinaron a los dos hombres, un joven y uno de la tercera edad, determinando que las personas ya no presentaban signos vitales. Notificaron a las autoridades correspondientes y cubrieron los cadáveres.

Los elementos de la Guardia Nacional, sección caminos, dialogaron con el conductor del carro, quien comentó que transitaba de poniente a oriente por el viaducto Reynosa cuando no observó a los dos ciclistas que arrolló con la parte frontal del lado del copiloto. Tras el encontronazo, quedaron incrustadas en la camioneta pertenencias y herramientas de los ciclistas arrollados.

¿Qué ocurrió?

Al dar fe de las pérdidas humanas, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales de la unidad en turno que realizaron las diligencias correspondientes en la escena del fatal percance. Posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado de los cadáveres del joven y del hombre de la tercera edad a las instalaciones del SEMEFO para realizarles la necropsia de ley.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. Se espera que el conductor de la camioneta enfrente cargos por el arrollamiento de los ciclistas, mientras que la comunidad expresa su preocupación por la seguridad vial en la zona.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este trágico incidente ha generado un llamado a las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad en el viaducto Reynosa, donde se han reportado otros accidentes similares. La comunidad ciclista exige mayor atención y medidas para prevenir futuros accidentes.