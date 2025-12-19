Camioneta embiste a motociclista y se fuga

Una unidad motriz se dio a la fuga al impactar a un motociclista que resultó con fractura expuesta en la pierna derecha.

El accidente se reportó a los cuerpos de emergencia y autoridades a eso de las 06:30 horas en la carretera San Fernando-Reynosa a la altura del fraccionamiento Teranova, esto por medio de diversas llamadas al 911 que informaban de un hombre gravemente lesionado que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

Brigadistas voluntarios atendieron de manera rápida al llamado de auxilio, realizando el acordonamiento donde se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica el motociclista y con ello el apoyo vial en dicho tramo carretero para evitar otro percance.

Los paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar del percance, brindándole los primeros auxilios y trasladando al motociclista lesionado a un nosocomio de manera inmediata, ya que presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha ocasionada tras el encontronazo.

Las autoridades de tránsito y vialidad acudieron para tomar conocimiento del percance, señalando que en el lugar solo se encontraba una motocicleta, y fueron informados de que el motociclista había sido trasladado a un hospital con lesiones de gravedad, por lo que turnaría el hecho a la unidad investigadora para que continúe con las investigaciones correspondientes.

Sobre el accidente, algunos automovilistas comentaron que la motocicleta se desplazaba de norte a sur por la carretera San Fernando-Reynosa por el carril de la izquierda cuando fue embestida por una camioneta cerrada que se dio a la fuga a exceso de velocidad.



