Realizan búsqueda de mujer embarazada desaparecida en Reynosa

Las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda iniciaron acciones de búsqueda de una mujer embarazada que fue denunciada como localizada.

En el fraccionamiento Reynosa se registró una movilización por parte de las autoridades de la Guardia Estatal, agentes investigadores de la unidad adscrita a personas no localizadas, Comisión Estatal de Búsqueda y personal del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas.

Los despliegues policiacos se dieron entre las calles Carmina y alrededores de dicho sector, derivado de la denuncia por desaparición de la mujer identificada como América Joselina Esquivel Saldaña, quien está embarazada; el reporte como no localizada se dio el pasado miércoles 5 de noviembre del presente año.

Los familiares de la mujer desaparecida indicaron que la joven salió de su domicilio para dirigirse a un establecimiento cercano, situado en dicho sector.

Resaltando que en dicho trayecto fue abordada y sustraída por una camioneta pick-up tipo Ford Lobo o F-150 de color gris, esto tras declaraciones recopiladas por testigos, y hasta el momento se desconoce el paradero de la joven America Joselin.



