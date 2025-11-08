Atrapados en elevador del 270 cuatro personas

Cuatro personas, entre ellas un bebé de escasos 6 meses de edad, quedaron atrapadas en un elevador en el Hospital 270 del IMSS tras una falla eléctrica.

Los hechos se reportaron a los cuerpos de emergencia y autoridades a eso de las 13:00 horas; ante la inesperada emergencia, acudieron de inmediato elementos de Protección Civil al área del incidente.

Tras minutos después, lograron reactivar el elevador y lograron la liberación de las cuatro personas, entre ellas la bebé de seis meses, sin reportar persona lesionada, quedando todo en un susto, y el personal de Protección Civil hizo las recomendaciones correspondientes al área de Trabajo Social.

El personal de la clínica del IMSS 270 señaló que permanecerá en alerta para garantizar la seguridad de las personas que acuden a recibir consultas y tratamiento médico a la institución del gobierno federal.



