Guardia Estatal asegura otra cámara en Reynosa

Los elementos de la Guardia Estatal continúan detectando y retirando cámaras de video vigilancia clandestinas, presuntamente del crimen organizado.

El personal de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) retiró una cámara de videovigilancia colocada en un poste de madera de una compañía de internet ubicado en la colonia Reserva Territorial Campestre.

La localización del aparato se dio durante recorridos de seguridad y vigilancia por los agentes que observaron el dispositivo instalado en la parte superior de un poste, el cual aparentemente no contaba con autorización oficial por la empresa o de gobierno.

Ante ello, el personal de la Guardia Estatal de la FEGE procedió a retirar y asegurar el equipo para su análisis por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas a fin de determinar su origen y el posible uso mediante el proceso de las investigaciones.

Las autoridades estatales resaltaron que esta acción forma parte de las labores permanentes de vigilancia y prevención que la Guardia Estatal mantiene en la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad de la población y evitar la instalación de dispositivos que puedan representar un riesgo o vulnerar la privacidad de los ciudadanos.

En el suelo permanece el equipo desarticulado por los agentes estatales.