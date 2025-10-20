Hallan restos humanos en ejido El Provenir de Reynosa

Un colectivo de búsqueda llevó a cabo el hallazgo de restos humanos en dos fosas clandestinas. Los hechos se dieron a eso de las 14:30 horas en un terreno ubicado a la altura de l ejido El Provenir , esto al oriente de la ciudad, por el colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, que notificaron a las autoridades.

Los integrantes del colectivo de búsqueda comentaron que realizaban acciones de búsqueda y rastreo desde tempranas horas por el extenso terreno, por lo que detectaron dos cráneos humanos; por ello notificaron a las autoridades correspondientes.

A dar fe del hallazgo se constituyeron elementos de la Guardia Estatal, de la policía investigadora y personal de servicios periciales, que ingresaron a la escena.

Los peritos criminólogos realizaron las diligencias correspondientes y acciones de rastreo con apoyo del personal del colectivo.

Las autoridades e integrantes del colectivo señalaron que en el sitio fueron localizados dos cráneos y restos humanos, resaltando que los restos humanos fueron localizados en dos fosas clandestinas. Llevaron a cabo el levantamiento y traslado de los restos óseos a las instalaciones del SEMEFO para practicarles los estudios pertinentes.



