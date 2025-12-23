Ebrio amagaba a su familia con cuchillo

Un ebrio sujeto terminó siendo tranquilizado y detenido por los uniformados, ya que se encontraba agresivo contra la familia a la que amenaza con un cuchillo.

La detención se dio a las 21:30 horas por los elementos de la Guardia Estatal que atendieron el reporte de auxilio ingresado al C5, informado de una persona agresiva y que amenazaba con dañar a la familia, esto en un domicilio ubicado en la calle Paloma del fraccionamiento Halcón.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer, quien declaró que ella hizo el llamado porque su hermano se encontraba en estado de ebriedad y que estaba demasiado agresivo con la familia, al grado de que tenía un cuchillo con el que estaba amenazando e intentando agredirlos, por lo que autorizaba el ingreso de los policías para la detención de su hermano.

El hombre infractor se identificó como Macario Francisco A., de 28 años de edad, quien fue remitido a las celdas de la delegación de seguridad pública, quedando a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa, ya que la familia no quiso proceder legalmente contra él por delito de amenazas.



