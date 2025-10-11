Detienen a una mujer ebria y escandalosa

Una mujer en estado de ebriedad terminó siendo ingresada a las celdas al ponerse a escandalizar en la delegación de seguridad pública.

La mujer identificada como Karla Eleadora, de 47 años de edad, fue detenida a eso de las 02:30 horas en el boulevard Morelos de la colonia Rodríguez, esto afuera de la delegación de seguridad pública, por los elementos de la Guardia Estatal.

Los uniformados indicaron que se encontraban en la delegación cuando comenzaron a escuchar gritos e insultos afuera de la delegación.

Al observar que se trataba de la mujer, acudieron a entrevistarse con la fémina, quien arremetió contra ellos de manera agresiva, por lo que realizaron el arresto correspondiente.

La mujer agresiva y ebria quedó a disposición del juez calificador en turno por alterar el orden público e insultar a las autoridades, pero ella argumentaba que el enojo era por una situación de tránsito y vialidad.



