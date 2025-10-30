Dulce o truco... ¡esto es un asalto!

Un delincuente se adelantó a su Halloween cambiando las palabras de dulce o truco por esto es un asalto; ya que estaba disfrazado y con hielera en mano, se llevó dinero y mercancía.

La empleada de la tienda de conveniencia ubicada en la avenida Ramón Pérez García, entre las calles Pardelas y Codornices del fraccionamiento Vista Alta, fue quien avisó y denunció el atraco cometido el día de ayer a eso de las 07:00 horas en el establecimiento.

La denunciante declaró que se encontraba en el área del mostrador realizando el inicio de turno y verificando la existencia de la mercancía cuando en eso ingresó un sujeto, quien se cubría el rostro con una máscara de Halloween y portaba una hielera, por lo que supuso que era una broma o una persona amanecida que buscaría cerveza.

Resaltando que esta persona resultó ser un delincuente que se lanzó contra ella, amagándola con un arma blanca tipo cuchillo o navaja, ordenándole que abriera la caja registradora, por lo que obedeció y se apoderó del efectivo y de mercancía (cigarros y vinos) que echó en la hielera para luego darse a la fuga.



