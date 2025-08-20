Llevaba droga en tractocamión

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo vinculación a proceso en contra de Donaldo "B", por su presunta participación en el delito contra la salud en la modalidad de transporte.

Lo anterior, luego de que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al realizar recorridos de vigilancia en la carretera Reynosa-San Fernando, detuvieron a Donaldo "B", quien conducía un tractocamión, y al revisar la unidad con apoyo de un binomio canino, localizaron 262 kilos 24 gramos de metanfetamina ocultos en costales con cebollas.

Dicha acción se ejecutó con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron apoyo y protección perimetral durante la revisión del automotor, hasta el traslado de la persona detenida, el vehículo y el narcótico a las instalaciones de la Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas.

Por estos hechos, la persona detenida quedó a disposición del Juez de Control, quien calificó de legal la detención, emitió auto de vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva en el CEDES de Reynosa, Tamaulipas, y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.







