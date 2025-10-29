Vincula fiscal a dos por drogas e inhumaciones en Reynosa

Las autoridades judiciales vinculan a proceso a dos personas por los delitos de narcomenudeo y violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones.

El Agente del Ministerio Público obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Marideisy "P" y Erick José "P", por Delitos contra la Salud, en la modalidad de Narcomenudeo en su vertiente de Posesión Simple, y Violaciones a las Leyes sobre Inhumaciones y Exhumaciones.

Asimismo, un Juez de Control emitió vinculación a proceso en contra de Marideisy "P", por el delito de Homicidio Doloso, después de que el Representante Social presentara datos de prueba suficientes que acreditan su probable participación de los imputados en los citados delitos registrados el 14 de octubre al oriente de este municipio.

La autoridad judicial, a solicitud del agente del Ministerio Público, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Marideisy "P" y Erick José "P", y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe hacer mención de que los hechos fueron descubiertos por los elementos estatales en el fraccionamiento Villa de Imaq, donde realizaban recorridos de vigilancia por la principal arteria vial.

En el sector visualizaron a las dos personas que viajaban a bordo de un vehículo que mostraron una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial e intentaron huir a exceso de velocidad.

Al darles alcance al vehículo, realizaron la inspección visual y de inmediato procedieron con el aseguramiento de los tripulantes y del automóvil debido a que al interior observaron que transportaban una silueta humana envuelta en cartón que desprendía un olor putrefacto, que dieron fe a las autoridades investigadoras, que confirmaron el hallazgo del cadáver.



