Impacta a camioneta un camión sin frenos

Dos mujeres que viajaban en una camioneta resultaron lesionadas al ser impactadas por un camión trompo que se quedó sin frenos.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la intersección vial de la carretera Ribereña con el libramiento del puente internacional Anzaldúas-Reynosa, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja que brindaron atención médica y trasladaron a un nosocomio a dos mujeres lesionadas, quienes viajaban en una camioneta Chrysler Towncountry.

¿Cómo ocurrió el accidente en la carretera Ribereña?

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance entrevistándose con la conductora de la camioneta, quien declaró que transitaba de poniente a oriente por la carretera Ribereña cuando, al llegar a dicha intersección vial, la pesada unidad motriz la impactó en el lado del copiloto. Tras el fuerte encontronazo, perdió el control de su camioneta, por lo que terminó proyectándose contra la estructura metálica.

Detalles del impacto entre la camioneta y el camión trompo

El chofer del camión mezclador de concreto, más conocido como trompo, aceptó la responsabilidad del percance, expresando que su unidad motriz se quedó sin frenos cuando transitaba por el libramiento del puente internacional de Anzaldúas-Reynosa de sur a norte; cuando llegó a la intersección, no pudo frenar, chocando con la camioneta.

Las dos mujeres fueron auxiliadas y trasladadas a un nosocomio por paramédicos de la Cruz Roja.