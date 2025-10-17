Se queda dormido al volante

Se queda dormido al volanteEn horas de la mañana, automovilistas reportaban que una camioneta había sufrido un accidente vehicular
En horas de la mañana, automovilistas reportaban que una camioneta había sufrido un accidente vehicular al salir de la cinta asfáltica en el Viaducto Reynosa.
Brigadistas voluntarios y automovilistas se detuvieron para intentar brindar ayuda, pero se percataron de que el conductor de una camioneta Chevrolet Colorado de color amarillo se había quedado dormido tras el volante, ya que se encontraba en posible estado de ebriedad; por ello lo orillaron y avisaron a sus familiares.
EL MAÑANA RECOMIENDA