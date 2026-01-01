Muere por disparo

A las primeras horas del último día del año 2025, las autoridades tomaron conocimiento del homicidio de un hombre por impacto de arma de fuego.

Los hechos se reportaron a las autoridades y cuerpos de emergencia a eso de las 03:00 horas de ayer por medio del reporte al 911 informado de detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada por impacto de arma de fuego, esto en un domicilio ubicado en la calle Hacienda Vista Bella de la colonia del mismo nombre o más conocida como Hacienda de Bugambilias.

Los elementos de la Guardia Estatal y paramédicos de la protección civil atendieron el llamado de auxilio, arribando al sitio en donde localizaron en el área de la cocina o comedor a un hombre tirado boca abajo en medio de un charco de sangre, quien presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza.

Los cuerpos de emergencia intentaron brindar los primeros auxilios, pero determinaron que la persona de la tercera edad ya no contaba con signos vitales por la mortal lesión, por lo que los uniformados procedieron con el acordonamiento de la escena del crimen y notificaron a las autoridades de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas para que dieran fe del homicidio.

Detalles del homicidio en Hacienda de Bugambilias

Los agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno y el personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del crimen, donde llevaron a cabo las diligencias correspondientes y la recopilación de indicios para integrar a la carpeta de investigación.

Posteriormente, los peritos criminólogos realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre de la tercera edad identificado como Jorge N. a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Acciones de la autoridad tras el asesinato

Las autoridades indicaron en las primeras indagatorias que el hombre ahora occiso se encontraba en el interior de su domicilio con su actual pareja y en compañía de los hijos de ella, cuando en horas de la madrugada llegó la expareja sentimental de su mujer, quien ingresó a la casa de forma violenta; al discutir con la víctima, le dio un disparo en la cabeza, causándole la muerte, para luego darse a la fuga del domicilio a bordo de un vehículo oscuro.

Investigación sobre el autor del disparo

Las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero del autor del disparo y esclarecer los motivos detrás de este trágico suceso.

