Sorpresiva visita al Centro de Justicia hace diputado

En el Centro Integral de Justicia de esta localidad estuvo una visita inesperada por un diputado del Estado de Tamaulipas de la Comisión de Seguridad Pública y de Derechos Humanos.

El diputado Marco Antonio Gallegos Galván, del Congreso del Estado de Tamaulipas de la 65.ª legislatura, alrededor del mediodía realizó una visita inesperada a las instalaciones del Centro Integral de Justicia de la localidad como parte de observar y constatar el funcionamiento que lleva este órgano de justicia para los reynosenses y tamaulipecos.

Los servidores públicos que laboran en dichas oficinas, como lo son unidades investigadoras, unidad de mediación, defensoría pública, las salas para juicios y otras áreas, se sorprendieron de la visita del diputado, quien recorrió las instalaciones.

En donde se entrevistaron con ministerios públicos y personal del lugar para conocer parte del funcionamiento del Centro Integral de Justicia del Estado de Tamaulipas en esta localidad.

Y de la misma manera, dialogo y escucho a personas que se encuentran en un proceso judicial como víctima e imputado, conociendo las necesidades que llevan en su proceso o situación judicial para poder darles solución y agilidad.

El diputado Marco Antonio Gallegos Galván resaltó que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, con ello garantizar que todas las personas puedan defender sus derechos y resolver conflictos de manera justa, y que como diputado le corresponde procurar que esto se dé en las mejores condiciones, tanto para los ciudadanos como para quien imparte la justicia. Finalizó que estas visitas y acercamientos van a ser más constantes.



