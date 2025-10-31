Realizan manualidades por el Día de Muertos

En el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes llevaron a cabo un taller de manualidades con el fin de fortalecer valores y tradiciones de Día de Muertos.

Con el propósito de fortalecer los valores, las costumbres y tradiciones mexicanas, el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Reynosa llevó a cabo el taller de elaboración de flores de papel crepé para la creación de Altares de Muertos, como parte de su programa de prevención primaria de la violencia.

En esta actividad organizada por la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes participaron niñas, niños y adolescentes, quienes pusieron en práctica habilidades manuales, el trabajo en equipo y la convivencia grupal.

A través de este ejercicio, se buscó fomentar el compañerismo, el respeto y la integración social, además de promover la expresión emocional y la creatividad.

Resaltaron que este tipo de acciones tiene como finalidad reducir los factores de riesgo asociados a la violencia familiar y comunitaria, mediante espacios que refuercen la unión y el sentido de pertenencia.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, impulsa actividades que promueven la convivencia, la cultura y la formación integral de la niñez y juventud.



