Lo detienen por maltrato a gatos

Uniformados estatales pusieron a disposición de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas a un hombre detenido por maltrato animal contra tres gatitos.

La detención se dio por los elementos de la Guardia Estatal que acudieron a un domicilio en el fraccionamiento Halcón, a donde acudieron al atender el reporte de auxilio ingresado al C5 realizado por residentes y personal de protección animal.

El señalamiento sobre dicho delito era realizado por el personal de la Dirección de Control y Bienestar Animal y vecinos, quienes comentaban que el ahora imputado había cometido el sacrificio de tres felinos (gatos), por lo que solicitaron la detención para continuar con las investigaciones.

El presunto hombre infractor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por el delito de maltrato o crueldad contra un animal para resolver su situación legal.

Con estas acciones, las autoridades reafirman su compromiso institucional de actuar bajo una visión humanista que garantice una vida libre de violencia en todas sus formas y el cumplimiento de las leyes vigentes en la entidad.