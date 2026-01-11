¡Lo amarran de un poste!

Dejan a un hombre como la canción de Lorenzo de Montecarlo, amarrado de un poste; esto no por amor, sino por presunto ratón.

Los uniformados de la Guardia Estatal indicaron que minutos antes de las 09:00 horas atendieron un reporte de auxilio ingresado al C5, que informaba un presunto intento de robo en la calle Tlaxcala de la colonia Benito Juárez y que los residentes del lugar tenían sometido al presunto responsable.

Al presentarse en el sitio, se percataron de que se encontraba un hombre sometido y amarrado a un poste, y se entrevistaron con un residente del sector, quien expresó que sorprendió al sujeto cuando intentaba ingresar a su domicilio presuntamente a robar, por lo que entre vecinos del lugar lo sometieron y pide que sea retirado del lugar porque no es habitante de la colonia.

El hombre sometido se encontraba en posible estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, por lo que procedieron con la detención, trasladándolo a la delegación municipal, donde se identificó como Iván F., de 47 años de edad, quien quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa.