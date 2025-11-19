Se pone muy bravo con sus padres nini treintón

Un nini treintón, al andar en estado de ebriedad, se puso agresivo contra sus padres de la tercera edad; terminó en las celdas.

La detención se dio a eso de las 16:00 horas por los uniformados estatales que atendieron un reporte de auxilio informando de una persona agresiva en un domicilio ubicado en la calle Séptima con avenida Querétaro de la colonia 16 de Septiembre.

En el sitio, los policías se entrevistaron con una pareja de la tercera edad, siendo el señor quien refirió que él realizó la llamada al 911 solicitando ayuda porque en el interior de la casa se encontraba su hijo en estado de ebriedad y agresivo contra ellos; de la misma manera, autorizó a los uniformados para ingresar a la casa para la detención y retiran a su hijo del domicilio.

El hombre infractor dijo llamarse Gustavo R., de 38 años de edad, quien señaló no tener oficio por el momento, quedando a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa de alterar el orden público, debido a que sus padres no quisieron proceder legalmente contra él.