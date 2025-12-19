Detienen a conductor en auto con reporte de robo

Un despliegue policiaco en coordinación con el centro de monitoreo C5 dio como resultado la detención de un hombre y el aseguramiento de un carro robado.

La fuerte movilización por los elementos de la Guardia Estatal se registró la tarde de ayer en la carretera Reynosa-Monterrey cuando el centro de control y videovigilancia C5, mediante el monitoreo, detectó un carro Ford Focus de color gris con placas de Tamaulipas, el cual contaba con reporte de robo.

La operadora del sistema de monitoreo del C5, al detectarse la unidad motriz que se desplazaba a exceso de velocidad por dicho tramo carretero, alertó a los uniformados que realizaron el despliegue por el sector.

Al ubicar el vehículo, le marcaron el alto, pero el conductor hizo caso omiso, iniciándose una persecución que concluyó en el kilómetro 203 de dicha carretera, realizándose un acordonamiento con la detención del conductor y la recuperación de la unidad motriz.

Las autoridades estatales indicaron que el hombre detenido y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quedando a resguardo del ministerio público para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.



