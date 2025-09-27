Detiene GE a hombre con cargadores de AR-15

Elementos de la guardias estatal lograron la detención de un hombre y el aseguramiento de cargadores de arma larga, que quedaron a disposición de la FGR.

Los hechos se reportaron minutos después del mediodía en la colonia Nuevo Amanecer, donde uniformados de la Guardia Estatal realizaban recorridos de vigilancia, detectando una camioneta de color negro, la cual, al observar la presencia de las patrullas, realizó acciones evasivas a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto e iniciaron una persecución.

Al realizar un despliegue policiaco por el sector, la persecución concluyó en la calle Francisco Ibarra de dicho sector, donde se percataron que de la camioneta descendieron tres sujetos, uno de ellos con un arma larga, logrando la detención de uno de ellos, quien era el conductor de la unidad motriz.

Los uniformados realizaron el aseguramiento de la camioneta Dodge Nitro de color negro, placas de Texas, la cual no cuenta con reporte de robo, y en el interior localizaron ocho cargadores abastecidos para un arma larga tipo AR-15.

Dichos indicios y el hombre detenido quedaron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las indagatorias y su situación jurídica.



