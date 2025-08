Detiene a ladrón y lo entrega a autoridades

Un ciudadano sometió y entregó a las autoridades a un sujeto a quien señala como el responsable que le robó una bicicleta en días pasados.

Los hechos de la detención ocurrieron a eso de las 21:00 horas en la calle Pánuco de la colonia Rodríguez, donde ciudadanos del sector realizaron diversas llamadas al número de emergencia 911 reportando un robo con violencia y tenían sometido al presunto responsable que intentó darse a la fuga.

Los elementos de la Guardia Estatal acudieron a dicho sector en donde se entrevistaron con un ciudadano que refería que en días pasados había sido víctima del robo de su bicicleta y que por medio de cámara de seguridad en la vivienda pudo identificar al responsable, al cual hoy observó que pasó por enfrente de la casa.

Por ello lo encaró y cuestionó, pero el sujeto intentó huir, por lo que lo sometió y solicitó el apoyo de las autoridades, por lo que al arribo de los uniformados lo entregó. Se realizó la detención oficial del hombre por los señalamientos de los ciudadanos al haber la evidencia de las imágenes.

El hombre infractor identificado como Emilio C., de 26 años de edad, terminó en la delegación de seguridad pública, quedando a disposición del juez calificador por una falta administrativa, debido a que la ciudadanía no quiso proceder legalmente contra él, y en la unidad investigadora en turno señalaron que no había flagrancia del robo, por lo que esperarían que se presentara la denuncia formal.